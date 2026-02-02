إصابة جديدة تبعد تير شتيجن عن المونديال

باتت حظوظ مارك - أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم، في الحفاظ على مركزه في المنتخب الألماني ضئيلة، بعد أن عاودته الإصابة مرة أخرى، والتي ستبعده عن الملاعب نحو شهرين بحسب تقارير.

وذكر بيان من نادي جيرونا، الإثنين، أن الحارس الألماني الدولي «33 عامًا» الذي انضم إلى جيرونا قبل أقل من أسبوعين معارًا من برشلونة، أصيب في أوتار الركبة اليسرى أمام ريال أوفييدو السبت، وسيخضع إلى مزيد من الفحوصات.

وأوضحت إذاعتا جيرونا و«إس إي آر كاتالونيا» أن الإصابة أسوأ مما كان يعتقد في البداية، وأنه، في انتظار المزيد من الفحوصات، قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين أو أكثر.

ويمثل هذا السيناريو ضربة قوية لتير شتيجن، حيث يرغب في الحصول على فرصة للعب، وهو ما يحتاجه أيضًا للحفاظ على مكانته حارسًا أساسيًا للمنتخب الألماني لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وغاب لتير شتيجن، عن الملاعب من يوليو إلى ديسمبر الماضي بعد خضوعه لجراحة في الظهر، ولم يلعب سوى ثلاث مباريات منذ عودته، منها اثنتان مع جيرونا.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» أن برشلونة على علم بالوضع، ولن يستبعد عودته المبكرة في حال كانت الإصابة خطيرة.