نيوم يفرض التعادل على الأخدود

فرض فريق نيوم الأول لكرة القدم التعادل على نظيره الأخدود 1ـ1 في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدَّم الأخدود في المواجهة عن طريق خالد ناري عند الدقيقة 4، وأدرك الفرنسي ألكساندر لاكازيت التعادل لنيوم من علامة الجزاء «85».

وشهدت المباراة طرد نايف عسيري، لاعب الأخدود، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية «90+1».

ورفع الأخدود رصيده إلى عشر نقاطٍ من انتصارين، وأربعة تعادلاتٍ مقابل 13 خسارةً، بينما بلغ نيوم النقطة الـ 25 بعد أن كسب سبعة لقاءاتٍ، وتعادل في أربعةٍ مقابل ثماني هزائم.

والخميس المقبل، يلاقي الأخدود فريق الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيما يواجه نيوم نظيره الرياض، الجمعة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.