بعد 11 عامًا.. «الكلاسيكو» دون منتصر

انتهت مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي من دون أهدافٍ، مساء الاثنين ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، أمام أكثر من 23 ألف متفرج في ملعب «المملكة أرينا».

وهذا أول تعادلٌ سلبي في «كلاسيكو» الفريقين منذ يناير 2021، قبل أكثر من 5 أعوام.

ومع انتهاء لقائهما 3ـ3 في سبتمبر الماضي، ضمن الدور الأول، بات الموسم الجاري أول موسمٍ من دوري المحترفين يشهد تعادل الفريقين ذهابًا وإيابًا منذ 2014ـ2015، قبل نحو 11 عامًا.

وأحرز سالم الدوسري، جناح الهلال، في الدقيقة الـ 84 من قمة الجولة الـ 20، لكن الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون ألغاه لوقوع صانعه الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي في التسلل. في المقابل، لم يُسدّد الضيف أي كرةٍ بين قائمي وعارضة أصحاب الأرض، على مدى أكثر من 95 دقيقة. وطُرِد منه علي مجرشي، الظهير الأيمن، خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، إثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

ورفعت النتيجة عدد نقاط «الأزرق»، متصدر جدول الترتيب، إلى 47، وتقلَّص الفارق مع ملاحقه النصر إلى نقطة واحدة، مقارنةً بـ 7 قبل الجولة الـ 18. في حين وصل الأهلي، الثالث، إلى النقطة الـ 44.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، حسم التعادل نتيجتي ذهاب وإياب «كلاسيكو» الفريقين في موسمين سابقين وثالثُهم الجاري.

وتعادل الفريقان 3ـ3 و1ـ1 ضمن الجولتين 6 و19 من موسم 2010ـ2011. ولحساب موسم 2014ـ2015، تعادلا 0ـ0 و1ـ1 ضمن الجولتين 3 و16.