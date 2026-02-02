المحطة الخامسة.. رديف معارا إلى الفيحاء

انتقل المهاجم عبد الله رديف إلى فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الهلال.

وأعلن الناديان الصفقة مساء الإثنين في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية المخصصة لفرق دوري روشن السعودي.

وبخلاف الهلال، لعب رديف للتعاون والشباب والاتفاق، وأصبح الفيحاء خامس محطات مسيرته الاحترافية.

وتدرج المهاجم في فئات الهلال السنية، قبل تصعيده للفريق الأول، ومنه خرج معارًا خلال المواسم الثلاثة الماضية، للتعاون والشباب والاتفاق على الترتيب، بواقع موسم واحد لكل نادٍ.

وعلى عكس المواسم الثلاثة الماضية، بقي رديف مع الهلال خلال النصف الأول من الموسم الجاري، ولم يشارك سوى 5 مرات بديلًا، بإجمالي 13 دقيقة، دون تقديم أي مساهمات تهديفية.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لعب رديف خلال مسيرته مع الأندية 77 مباراة، وسجّل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.