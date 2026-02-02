بقرار انضباطي.. باهبري إيقاف وغرامة

أدانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، هتان باهبري، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، بالسلوك المشين، وأوقفته لمباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع تغريمه 20 ألف ريال.

وطرد باهبري بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اعتدائه على الفرنسي سميكان لاعب فريق النصر خلال المواجهة التي كسبها الأخير 3ـ0، الجمعة الماضي، ضمن دوري روشن السعودي.

وبحسب موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، جاء في منطوق القرار غير القابل للاستئناف ثبوت مخالفة باهبري للمادة «48-1-2» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وعليه سيغيب اللاعب عن مباراتي فريقه أمام ضمك والشباب في دوري روشن تواليًا.

ويحتل الخلود المركز الـ 14 في ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات و13 خسارة، دون تعادل.