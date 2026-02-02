بـ 48 مليونا.. بالاس يحسم ثاني أغلى صفقاته

أبرم نادي كريستال بالاس الإنجليزي ثاني أكبر صفقة في تاريخه بضم المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن من وولفرهامبتون مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وأبرم النادي صفقته في اللحظات الأخيرة من نافذة الانتقالات الشتوية، على الرغم من فشل انتقال مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا إلى ميلان لأسباب طبية.

وأصبح لارسن ثاني أكبر صفقة للنادي اللندني بعد أن دفع 35 مليونًا لتوتنام، وهو رقم قياسي للنادي وقتها، مقابل الحصول على خدمات برينان جونسون. وسجل اللاعب 14 هدفًا في موسمه الأول مع وولفرهامبتون بعد انتقاله من سيلتا فيجو في 2024، وواصل أداءه القوي الموسم الجاري.

ولا يزال بالاس يأمل في ضم دوايت ماكنيل، لاعب الوسط، من إيفرتون مقابل 20 مليونًا، وفقًا لتقارير وسائل إعلام إنجليزية.

وخضع الدولي الفرنسي ماتيتا، الذي عانى من إصابة في الركبة، لفحص طبي أولي مع ميلان الأحد، ولكن بعد إجراء فحوصات إضافية الإثنين، انسحب الإيطاليون من الصفقة التي قيل إن قيمتها تبلغ نحو 30 مليونًا.