يايسله: لا أذكر فرصة هلالية خطيرة

نفى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن يكون قد خاض مباراة الهلال، الإثنين في الرياض، بدافع البحث عن التعادل.

وانتهى «الكلاسيكو» من دون أهدافٍ، على ملعب «المملكة أرينا»، في قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد صافرة الختام، سُئِل الألماني عما إذا كان قد بحث عن التعادل، فأجاب: «كلّا».

وعلَّق على مجريات المباراة بالقول: «كانت متقاربةً كما توقَّعت. هذه القمم تحددها التفاصيل الصغيرة، واليوم تعادلنا، ولم نتلقَّ أهدافًا، وهذا أمرٌ إيجابي.. دافعنا بوصفنا كتلةً واحدةً، ولا أستطيع تذكُّر أي فرصةٍ كبيرةٍ تصدَّى لها حارسنا ميندي».

وكرَّر: «لا أستطيع تذكُّر فرصةٍ خطيرةٍ للهلال، وفي مباراةٍ خارج أرضنا، يعدُّ هذا أمرًا إيجابيًّا". وأردف: «كنا منضبطين، والانضباط لا يعني الدخول بنيَّاتٍ دفاعيةٍ، بل كنا منظَّمين، وهذا أمرٌ نبني عليه، وفي كرة القدم هذا شيءٌ إيجابي دومًا".

وحيَّا مدرب الأهلي لاعبيه على أدائهم، وعبَّر عن افتخاره بهم. وسأله صحافيّ عما إذا كان قد وجَّه لاعبيه لارتكاب الأخطاء التكتيكية والتأخر في تنفيذ الأخطاء بعد كسبها، فردَّ: «نريد أن نظهر بشدّةٍ عاليةٍ، وأن نكسب الصراعات، ولا أستطيع تقييم الحكام، لكننا كنا نكسب الأخطاء بعدلٍ.. لا نستطيع التحكم في قرارات الحكم، لكن التأخر في تنفيذ الأخطاء أو ارتكاب الأخطاء التكتيكية ليس من منهجنا».

وشدَّد: «لم ندافع لأجل الدفاع، لكننا كنا منظَّمين، ولم نسمح بالمساحات في فريقنا»، مضيفًا: «كان أداءً كبيرًا. أتذكَّر مباراة الدور الأول، 3ـ3، وكل المباريات بالطبع، ومباراة اليوم كانت مختلفةً».

وأمام سؤالٍ عن التعاقدات الشتوية، ردَّ يايسله على الصحافيّ بسؤالٍ مقابلٍ، قائلًا: «هل لديك بعض المال»، وأكمل: «لا يمكننا التعامل إلا مع الموارد التي نمتلكها فقط».