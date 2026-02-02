إنزاجي: التمريرة الأخيرة غابت.. وسافيتش أكمل الكلاسيكو مصابا

ألقى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، باللائمة على لمسة لاعبيه الأخيرة، عقِب التعادل 0ـ0 مع الأهلي، مساء الإثنين في الرياض، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وصرّح: «قدمنا مباراة جيدة، لكن إنهاء الهجمات لم يكن كما نرغب، والتمريرة الأخيرة كانت أقل من المأمول، لعِبنا ضد فريقٍ لعِب الجولة الماضية قبلنا وأمام فريقٍ ليس في نفس مستوى الفريق الذي واجهناه قبل أيام، لكن لاعبينا تحمّلوا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافيّ بعد صافرة الختام: «من الواضح أن اليامي خرج بسبب إصابة في الكاحل، وأن سيرجي أصيب بكسرٍ أو ما شابه، بعد الاحتكاك مع كيسيه، ومع ذلك أكمل اللقاء، أما متعب فلم يستطع المواصلة بعد الشوط الأول».

وعزا الإيطالي قلة الفرص خلال الـ «كلاسيكو» إلى «العمل الدفاعي الجيد للغاية من الفريقين».

وأقرّ بأن التعادل الثالث على التوالي يبطئ انطلاقة «الأزرق» على مستوى الدوري، مستدركًا: «لكننا لا نزال الأول، وينبغي علينا الفوز في المباراة المقبلة بعد التعادلات الثلاثة، علينا العودة إلى سكة الانتصارات».

وردًا على سؤالٍ صحافي عن الفرق بين مباراتي الفريقين ضمن الدورين الأول والثاني، أجاب: «اليوم، خطوط الدفاع أدت بشكل رائع، ربما هذا سبب شحّ الفرص، لكن كانت هناك كفاءة عالية من الطرفين».

وأردف: «الشدّة كانت عالية في الملعب.. ربما هذه أقوى مباراة منذ انطلاق الدوري من ناحية الشدّة»، مكررًا الإشارة إلى اللمسة الأخيرة بالقول: «كانت الشيء الوحيد الذي ينقصنا».

وصرّح مدرب الهلال ردًا على سؤالٍ عن إمكانية ضم ظهير أيمن قبل نهاية الانتقالات الشتوية: «لا تزال هناك ساعة على نهاية السوق، لا أريد الحديث إلا عن المباراة، سنبدأ في الحديث عن التعاقدات من يوم غدٍ».

وسُئِل الإيطالي تحديدًا عن النجم الفرنسي كريم بنزيما بالتحديد، وعدم إشراكه مراد الهوساوي، لاعب الوسط، كثيرًا، فأجاب: «ما زلت أقول، لم يأتيني أي تحديث رسمي حول السوق، وغدًا نتحدث في هذا الأمر بعد إبلاغ الإدارة لي بصورة رسمية، بالنسبة لمراد هو لاعب جيد، لكن لدينا سافيتش وكنو وناصر ومندش، أنا سعيد بوجودهم».

وتابع: «مندش لعِب دقائق معدودة، ومراد يؤدي بشكل جيد للغاية في التدريبات».