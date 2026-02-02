الصفقة السادسة.. الهلال يوقع مع بوابري

حسم نادي الهلال صفقة سادسة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية معلنًا التعاقد، الإثنين، مع الفرنسي سيمون بوابري، لاعب الوسط، حتى صيف 2029، قادمًا من نيوم.

وأشار الهلال، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى امتداد التعاقد مع اللاعب الصاعد لثلاثة أعوامٍ ونصف العام.

وقبل بوابري، استقطب النادي العاصمي، عبر النافذة الشتوية التي تغلق في الـ 12:00 مساءً، مراد هوساوي، لاعب الوسط، وريان الدوسري، حارس المرمى، والجناح سلطان مندش، والمدافع الإسباني بابلو ماري، والمهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي.

في المقابل، رحل عنه المدافع علي البليهي، والمهاجم عبد الله رديف، والجناح البرازيلي كايو سيزار، معارين إلى الشباب والفيحاء وكورينثيانز البرازيلي على الترتيب.

وأصبح بوابري، البالغ من العمر 19 عامًا، رابع فرنسي في قائمة الهلال برفقة مواطنيه ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمهاجم محمد قادر ميتي.

وبات لاعب الوسط خامس فرنسي يرتدي شعار الفريق العاصمي بعد المهاجم المعتزل بافيتيمبي جوميز، وثيو، وباتوييه، وميتي.

وخلال الصيف الماضي، انضم بوابري إلى نيوم قادمًا من موناكو الفرنسي، وارتدى قميص فريقه في 16 مباراةً، وسجل هدفًا، وصنع اثنين.