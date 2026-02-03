ريشة: فالكون أحسن إدارة الكلاسيكو.. والطرد مستحق

استحسن المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، إدارة الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون «الكلاسيكو» بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، مساء الإثنين.

واتفق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، مع قرارات فالكون، في مقدمتها طرد علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي، ببطاقتين صفراوين.

وشرح قائلًا: «مجرشي تدخَّل بتهوُّرٍ في الحالتين، وفي الثانية بالذات استخدم أقصى درجات التهوُّر في دخوله على ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال، والبطاقتان مستحقتان، بالتالي الطرد سليمٌ، ليس مباشرًا، لكنْ لتراكم إنذارين».

وانتهى اللقاء دون أهدافٍ على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وحلَّل ريشة أداء فالكون قائلًا: «الحكم كان على مستوى المباراة وأهميتها. ظهر هادئًا، وقرأ اللعِب جيدًا، ووقع القرارات الفنية بدقة، وبذلك سيطر على المواجهة، ولم يعترض لاعبو الفريقين على قراراته».

وفي الدقيقة 84، أحرز سالم الدوسري، جناح الهلال، هدفًا بعدما تابع تمريرةً من زميله الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي، لكنَّ فالكون ألغاه لوقوع صانعه في تسللٍ، كشفته غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».