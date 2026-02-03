ضمك يضم جناح سوريا.. ويستعير الصعدي

دعمت إدارة نادي ضمك صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالجناح السوري محمد الصلخدي، ونواف الصعدي، لاعب الوسط، في آخر ساعات فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن النادي عن الصفقتين عبر موقعه الرسمي، الإثنين، آخر أيام «الميركاتو الشتوي».

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، يمتدُّ التعاقد مع الصلخدي، البالغ من العمر 24 عامًا، لموسمٍ ونصف الموسم.

ووصل اللاعب إلى خميس مشيط، معقل النادي، وسيكون متاحًا، وفق المصادر، للمشاركة في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

أمَّا الصعدي، فينضمُّ إلى الفريق الجنوبي معارًا من الشباب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويلعب الصلخدي، صاحب القدم اليُسرى، في الأساس جناحًا أيمنَ، كما يستطيع شغل مركزَي المهاجم الصريح، ولاعب الوسط الأيمن.

وبدأ مسيرته من الفئات السنية لنادي هالمستاد السويدي، ثم تنقَّل بين أربعة أنديةٍ أخرى داخل البلد ذاته، آخرها فارنامو، الذي غادره إلى ضمك.

وارتدى قميص منتخب بلاده في 12 مباراةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وقدَّم تمريرةً حاسمةً واحدةً.

وظهر برفقة منتخب سوريا في كأس العرب «فيفا قطر 2025»، ولعب كل المباريات وصولًا إلى ربع النهائي، الذي شهد خسارة «نسور قاسيون» أمام المغرب بهدفٍ نظيفٍ.