جدة تستضيف 25 قائد أولمبياد خاص

انطلقت أعمال أكاديمية القيادة للأولمبياد الخاص، الإثنين، باستضافة السعودية في محافظة جدة، ومشاركة 25 قائدًا من ثمانية برامج وطنيةٍ للأولمبياد الخاص في المنطقة، تمثِّل كلًّا من السعودية، الإمارات البحرين، عمان، مصر، لبنان، تونس، والجزائر، ضمن برنامجٍ قيادي، يُنظَّم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف برنامج أكاديمية القيادة للأولمبياد الخاص إلى إعداد قادةٍ قادرين على قيادة حركة الأولمبياد الخاص، وتعزيز أثرها المؤسسي والمجتمعي من خلال منهجٍ قيادي شاملٍ، يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة محاضرين دوليين ومتخصصين في مجالات القيادة والتنمية المؤسسية.

وشهدت الأكاديمية كلمةً افتتاحيةً بعنوان «رؤية القيادة وبناء الأثر»، قدَّمها المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد خلالها أن القيادة الشاملة تبدأ من قيادة الفرد لذاته، وتمتد إلى بناء القدرات داخل الفرق والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القادة يُعدُّ ركيزةً أساسيةً لضمان استدامة البرامج وتعظيم أثرها داخل مجتمعات الأولمبياد الخاص في المنطقة.

وشاركت كذلك لانا فينيكل، المدير الأول للقيادة والتطوير التنظيمي في الأولمبياد الخاص الدولي، واستعرضت في كلمتها إطار أكاديمية القيادة، وأهدافها طويلة المدى، مؤكدةً أن البرنامج يُعدُّ جزءًا من مسار قيادي ممتدٍّ، يركز على بناء قياداتٍ شاملةٍ قادرةٍ على إحداث تغييرٍ مؤسسي مستدامٍ داخل حركة الأولمبياد الخاص على المستوى العالمي.