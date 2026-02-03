«الإسكواش الدولي» يكشف عن مراحل تصفيات لوس أنجليس

كشف الاتحاد الدولي للإسكواش، الإثنين، عن مراحل التصفيات المؤهلة إلى دورة لوس أنجليس الأولمبية ​عام 2028 حيث تظهر الرياضة للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتشمل منافسات الإسكواش في أولمبياد 2028 مسابقةً للرجال، وأخرى للسيدات بمشاركة 16 لاعبًا في كل فئةٍ.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة، أن التأهل في المنافستين سيعتمد على التصنيف العالمي، ونتائج البطولات القارية، إلى جانب مقعدٍ ‌عالمي، وآخرَ للدولة ‌المضيفة، ومقعدٍ ‌للفائز ⁠بالبطولة ​الختامية من ‌التصفيات.

وستحظى الولايات المتحدة، البلد المضيف، بمقعدٍ، فيما ستتاح ثمانية مقاعدَ بناءٍ على تصنيف اتحاد لاعبي الإسكواش المحترفين الذي سيصدر في 22 مايو 2028.

وسيُخصَّص مقعدٌ عالمي واحدٌ للاعبٍ من لجنةٍ أولمبيةٍ وطنيةٍ ذات تمثيلٍ منخفضٍ في اللعبة في محاولةٍ لزيادة ⁠تنوع الدول المشاركة بالبطولة.

وستُمنح خمسة مقاعدَ في الأولمبياد بناءً ‌على دورة الألعاب القارية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، بدءًا ‍من دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا باليابان، أكتوبر، تليها دورة الألعاب الإفريقية في القاهرة، يناير، ثم الألعاب الأوروبية في إسطنبول، وألعاب الباسفيك في تاهيتي، وأخيرًا الألعاب الأمريكية في ​ليما، وجميعها مقرَّرةٌ حتى منتصف 2027.

وسيُحسم المقعد الأخير خلال بطولةٍ تأهيليةٍ ختاميةٍ، ⁠تضم 24 لاعبًا، يونيو 2028، أي قبل نحو ستة أسابيعَ من انطلاق الأولمبياد.

ومن حيث المبدأ، سيشارك لاعبٌ واحدٌ فقط من كل بلدٍ في كل قرعةٍ، وسيُسمح بمشاركة لاعبين اثنين كحدٍّ أقصى لكل دولةٍ، ما يعني أن عددًا من أفضل لاعبي العالم قد يغيبون عن الأولمبياد.

وتملك مصر سبعة لاعبين ضمن أول 16 مصنفًا في أحدث تصنيفات الرجال، ‌وثماني لاعباتٍ، بينهن أربعٌ من أول خمس لاعباتٍ.