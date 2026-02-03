«أم الألعاب» تفتتح مشاركة الأخضر في مسقط

يدشن منتخب ألعاب القوى مشاركة السعودية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، التي تستضيفها سلطنة عُمان، الثلاثاء، في مجمع السلطان قابوس.

وكان أخضر ألعاب القوى وصل إلى عُمان، الأحد، بفريقٍ مكوَّنٍ من 18 لاعبًا ولاعبةً، وانعقد مساء اليوم الاجتماع الفني للمسابقة.

يذكر أن الثلاثاء سيشهد انطلاق منافسات كرة الهدف على ملعب صالة نادي الأمل بمشاركة منتخبات العراق، قطر، الإمارات، البحرين، اليمن، سوريا، وعُمان، إلى جانب منافسات الريشة الطائرة، والسلة في مجمع السلطان قابوس.