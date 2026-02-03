ميندي: إذا لم تفز فلا تخسر

وصف السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المواجهة مع الهلال، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء الإثنين، بأنها كانت «تكتيكيةً للغاية»، منبّهًا إلى ضرورة تفادي الخسارة عند غياب الانتصار.

ورأى ميندي أن المباراة جمعت بين أفضل فريقين، من وجهة نظره، في دوري روشن السعودي.

وقال في تصريحاتٍ لقنوات «ثمانية»، ناقل المسابقة: «أردنا إزعاجهم، واستخدام أسلحتنا لجعلهم يعانون»، مشيرًا إلى قوة الدفاع الهلالي، وعلم فريقه المسبق بصعوبة «الكلاسيكو».

وشدّد: «في نهاية الأمر، إذا لم تستطع الفوز فلا يجب أن تخسر»، مؤكدًا خوض الأهلي أي مباراةٍ بدافع الفوز. وبسؤاله عمّا إذا كان الفريقان راضيين عن النتيجة، أجاب: «لا يمكن أن نكون راضين عن النتيجة لأننا في كل مرةٍ نخرج فيها، نلعب من أجل الفوز، والموسم الماضي جئنا إلى هنا وفزنا».

واختتم السنغالي تصريحاته بالقول: «نواصل المسير، ولا تنسوا أن هذا الفريق لم يخسر كثيرًا من النقاط».