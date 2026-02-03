الفرنسي السادس.. بنزيما ينتقل إلى الهلال حرّا

وقَّعت إدارة شركة نادي الهلال رسميًّا مع المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، حتى صيف 2027، في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد إنهاء علاقته التعاقدية بالاتحاد.

وكشف الهلال عن الصفقة، مساء الإثنين، تزامنًا مع إعلان الاتحاد، عبر بيانٍ مقتضبٍ، إنهاء علاقته ببنزيما.

وأشار النادي العاصمي، من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى امتداد تعاقده مع المهاجم الفرنسي لعامٍ ونصف العام.

وأصبح بنزيما، البالغ من العمر 38 عامًا، خامس فرنسي في قائمة الهلال برفقة مواطنيه سايمون بوابري، لاعب الوسط المنضم للتو من نيوم، وثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمهاجم محمد قادر ميتي.

وبات سادس فرنسي يرتدي شعار الفريق العاصمي بعد المهاجم المعتزل بافيتيمبي جوميز، وثيو، وباتوييه، وميتي، وبوابري.

وقبل الهلال، لعب بنزيما لليون الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، والاتحاد.

ومثَّل ليون من 2004 إلى 2009، ثم انتقل إلى الريال، واستمر معه حتى صيف 2023 الذي شهد رحيله للاتحاد.

وبقميص الفريق الجدَّاوي، لعب 87 مباراةً، محليًّا وخارجيًّا، وسجَّل 57 هدفًا، وصنع 17 أخرى، وتُوِّج بثنائية دوري روشن السعودي، وكأس الملك الموسم الماضي.