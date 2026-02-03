دودز: جدة محطة بارزة في مسيرة «فورمولا E»

تستعدُّ حلبة كورنيش جدة لاستضافة منافسات بطولة العالم لـ «فورمولا E» خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، ضمن أبرز محطات الموسم، امتدادًا للنجاح الذي تحقق في الموسم الماضي الذي أسهم في ترسيخ مكانة جدة وجهةً رئيسةً على روزنامة البطولة العالمية.

وأكد جيف دودز، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لـ «فورمولا E»، أن رياضة السيارات الكهربائية تشهد نموًّا متسارعًا في السعودية، مشيرًا إلى أن قاعدة جماهير البطولة بلغت نحو خمسة ملايين مشجع، تزامنًا مع اقتراب تنظيم سباق جدة إي بري.

وأوضح أن السعودية أدَّت دورًا محوريًّا في مسيرة نمو بطولة «فورمولا E» منذ استضافتها أول سباقٍ في الدرعية عام 2018 إلى أن أصبحت اليوم موطنًا لقاعدةٍ جماهيريةٍ واسعةٍ، تُعدُّ من الأكثر تفاعلًا على مستوى البطولة عالميًّا، مع توقعاتٍ بتسجيل نسب حضورٍ مرتفعةٍ خلال نسخة 2026.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، بيَّن دودز، أن الشراكة طويلة الأمد بين بطولة «فورمولا E» والسعودية تنسجم مع مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في مجالات الاستدامة، والتنقل المستقبلي، والأثر المجتمعي، إلى جانب المبادرات المصاحبة التي تسهم في تمكين الجيل القادم وتعزيز التنوُّع.