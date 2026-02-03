الشباب يرفض انتقال الهمامي إلى ديبورتيفو

رفضت إدارة نادي الشباب عرضًا من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني للتعاقد مع همامي الهمامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت الإثنين، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن النادي الإسباني طلب الظفر بخدمات الجناح الشتاء الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء عقده.

ويمتدُّ عقد الهمامي «22 عامًا» مع الفريق العاصمي حتى صيف 2027.

وخلال الموسم الجاري، خاض اللاعب 17 مباراةً، سجل فيها هدفًا وحيدًا، وقدَّم تمريرةً حاسمةً، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ الهمامي مشواره في الاتحاد، من فئة الشباب عام 2023، بعد أن خاض تجاربَ أوروبيةً مع أندية فيوتشر فالكونز الإسباني، وسلافيا براغ وبينيشوف التشيكيين ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وفي يناير 2024، تمَّ تصعيده للفريق الاتحادي الأول، لكنَّه لم يحظَ بفرصةٍ كبيرةٍ في اللعب مع «النمور»، إذ شارك في أربع مبارياتٍ فقط قبل أن يُعار إلى الخلود الموسم الماضي، وقد خاض 32 مباراةً في دوري روشن السعودي، وسجل أربعة أهدافٍ، وصنع ثلاثةً.