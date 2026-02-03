كوليبالي: لقب روشن هدفي.. وإنزاجي لم يكن راضيا عني

تطلَّع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى مساعدة «الأزرق» في تحقيق لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، واصفًا الأهلي بأنه «فريقٌ قوي، يمتلك مواهبَ جيدةً».

وصرَّح اللاعب لقنوات «ثمانية»، ناقل المسابقة، بعد التعادل 0ـ0 مع الأهلي الإثنين ضمن الجولة الـ 20: «كنا نعلم أنها ستكون مباراةً صعبةً، كنا نريد الفوز، وشعرنا بأننا حققنا الأصعب بعد إحراز الهدف، لكنه كان تسللًا. الفريق كان جيدًا جدًّا في الجانب الدفاعي، ودافع بأكمله بشكلٍ ممتازٍ».

وعدَّ كوليبالي التعادل جيدًا، مؤكدًا: «أعتقد أن لا أحدًا كان يريد الخسارة اليوم»، وأردف: «سنواصل المسير في طريق المنافسة على اللقب، وآمل أن نفوز في المباراة المقبلة».

وأوضح: «المدرب لم يكن سعيدًا قبل المباراة بسبب ما حدث في المواجهة السابقة أمامهم. أحرز توني خلالها هدفين. المدرب لم يكن راضيًا عني، لذا أردت أن أثبت له أنني حاضرٌ، وأردت مساعدة الفريق لأنني عدت إليه أخيرًا».

وتحدَّث السنغالي عن رغبته في مساعدة الهلال على كسب اللقب، وأكمل: «أعلم أن الأمر صعبٌ جدًّا. سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكننا سنفعل كل شيءٍ من أجل جماهير الهلال، ومن أجل النادي للفوز بهذا الدوري».

واختارت رابطة دوري المحترفين كوليبالي أفضل لاعبٍ في المواجهة مع الأهلي، التي احتضنها ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.