سيسكو: يونايتد على الطريق الصحيح

أوضح السلوفيني بنيامين سيسكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الأمور باتت تسير على ما يرام مع «الشياطين الحمر» بعد أن سجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، الأحد، ليضمن الفوز 3ـ2 على فولهام في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز، ويعزِّز انطلاقة المدرب مايكل كاريك الجيدة.

وتولى كاريك منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، ونجح في معادلة سلسلة خلفه البرتغالي روبن أموريم في تحقيق ثلاثة انتصاراتٍ متتاليةٍ بالدوري الممتاز.

وبعد فوزه في «ديربي» المدينة على سيتي 2ـ0، تغلَّب الفريق 3ـ2 على أرسنال، متصدر الترتيب، ثم انتصر بالنتيجة نفسها على فولهام في «أولد ترافورد».

وقال سيسكو، صاحب هدف الفوز، في تصريحاتٍ لقناة ناديه، الإثنين: «نحن نعمل بوصفنا فريقًا واحدًا. لطالما كنا كذلك، لكنَّ الأمر يستلزم العمل خطوةً بخطوة»

وأضاف: «نعم، لقد بذلنا قصارى جهدنا معًا، خاصَّةً حينما لا تكون الكرة بحوذتنا. يمكنك رؤية العمل الكبير الذي يقدمه كل لاعب».

وتابع المهاجم السلوفيني: «بالطبع هذا ينفعنا كثيرًا، وسواء بالكرة، أو دونها، نحن نسعى في النهاية لتحقيق النتائج الجيدة».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطةً.