كأس الرابطة.. أرسنال يهدد تشيلسي بخيبات المواجهات التسع

يحتضن ملعب الإمارات، الثلاثاء، «ديربي لندن» بين فريق أرسنال الأول لكرة القدم وضيفه تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في مواجهةٍ يعتمد فيها «المدفعجية» على فوزهم ذهابًا 3ـ2، وأفضلية تفوُّقهم على الجار في المواجهات التسع الأخيرة بكافة المنافسات.

وتاريخيًّا، يتفوَّق أرسنال على تشيلسي في نتائج المواجهات المباشرة «210» بـ 85 فوزًا مقابل 61 تعادلًا، ويقدم الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسمًا استثنائيًّا، فهو ينافس بقوةٍ على أربع جبهاتٍ مختلفةٍ، إذ يتربَّع على قمة الدوري الممتاز، كما أنهى مرحلة الدوري في «أبطال أوروبا» متصدرًا بالعلامة الكاملة، وبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد.

واستهل أرسنال مشواره في كأس الرابطة بفوزٍ مريحٍ على بورت فيل 2ـ0، ثم كرر النتيجة ذاتها أمام برايتون قبل أن يصطدم بكريستال بالاس في دور الثمانية في مباراةٍ، انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 في وقتها الأصلي، لكنَّ براعة الحارس كيبا أريزابالاجا في التصدي لركلات الترجيح، منحت أرسنال الفوز 8ـ7، ليضرب الفريق موعدًا في المربع الذهبي مع جاره اللندني تشيلسي.

وفي مباراة الذهاب، باغت أرسنال مضيفه بهدفٍ مبكِّرٍ في الدقيقة السابعة قبل أن يعزز المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس التقدم بالثاني بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرةً. وعلى الرغم من تقليص الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الفارق إلا أن الإسباني مارتن زوبيمندي أعاده إلى هدفين مجدَّدًا، ليعود جارناتشو ويسجل هدفه الشخصي الثاني، وتنتهي المباراة 3ـ2 لصالح «الجانرز».

وعانى أرسنال من تراجعٍ طفيفٍ في النتائج المحلية بعد ذلك الفوز بالتعادل دون أهدافٍ مع نوتنجهام فورست، والخسارة أمام مانشستر يونايتد 2ـ3 على ملعبه، لكنَّه استعاد اتزانه بفوزٍ عريض على ليدز يونايتد 4ـ0 على ملعب «إيلاند رود» في آخر ظهورٍ له.

ويسعى أرسنال الآن إلى البناء على هذا الانتصار، وحجز مكانه في النهائي، وتحقيق أول ألقاب الموسم، لكنْ سيتعين عليه أولًا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي، الذي يمر بفترةٍ جيدةٍ من حيث الأداء والنتائج.

من جانبه، بدأ ليام روزينيور، مدرب تشيلسي الجديد، في كسب ثقة الجماهير بعد البداية المشككة في قدراته عقب رحيل إنزو ماريسكا، إذ قاد الفريق لتحقيق ستة انتصاراتٍ في أول سبع مبارياتٍ له بجميع المسابقات، وكانت الهزيمة الوحيدة هي التي تلقَّاها أمام أرسنال في ذهاب نصف النهائي.

ويدخل تشيلسي المباراة وفي جعبته خمسة انتصاراتٍ متتالية، تشمل فوزًا ثمينًا على نابولي في إيطاليا ضمن دوري أبطال أوروبا، أعقبه انتصارٌ مثيرٌ في الدوري الإنجليزي على وست هام يونايتد بـ 3ـ2 بعد العودة من التأخر بهدفين في الشوط الأول، وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة بقدراته قبل لقاء الإياب.

ويصطدم طموح تشيلسي بسجلٍ مخيبٍ في المواجهات المباشرة الأخيرة مع أرسنال حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوزٍ خلال آخر تسعة لقاءاتٍ جمعت الطرفين في جميع المسابقات، إضافةً إلى تعرضه لثلاث هزائمَ متتاليةٍ في ملعب الإمارات، حسبَ ترانسفير ماركت.

ويفتقد أرسنال خدمات ماكس دومان بسبب إصابةٍ في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية بوكايو ساكا، وقد يغيب ميكيل ميرينو حتى نهاية الموسم بسبب مشكلةٍ في القدم، ومن المحتمل أن يحافظ نوني مادويكي على مركزه في الجناح الأيمن في حال غياب ساكا، ليلعب إلى جوار مارتن أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي، وفيكتور جيوكيريس في الهجوم، بينما سيستمر مارتن زوبيمندي، وديكلان رايس في خط الوسط.

في المقابل، يغيب عن تشيلسي ليفي كولويل، وتوسين أدارابيويو، وداريو إيسوجو، وروميو لافيا، وجيمي جيتنز بسبب الإصابات، لكنْ من المتوقَّع أن يبدأ ويسلي فوفانا، ومارك كوكوريلا، وجواو بيدرو، وريس جيمس بصفةٍ أساسيةٍ بعد تأثيرهم الكبير بوصفهم بدلاء في مباراة وست هام الأخيرة.