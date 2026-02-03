التعاون.. 4 صفقات جديدة.. والأحمد يرحل

عزَّزت إدارة نادي التعاون صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأربعة لاعبين جددٍ، بينهم اسمٌ أجنبي، خلال آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، فيما أعلنت رحيل اثنين، أحدهما المدافع الدولي وليد الأحمد.

وبدأ التعاون إعلان سلسلة صفقاته، مساء الإثنين، قبل ساعةٍ واحدةٍ من إغلاق النافذة، بالكشف عن التوقيع مع المهاجم كشيم القحطاني لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قادمًا من الزلفي «درجة أولى».

وأشار النادي، عبر حسابه في منصة «إكس»، إلى وجود بند في العقد يمنحه أفضلية التجديد مع اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، موسمًا إضافيًّا.

وبعده، أعلن النادي القصيمي إنهاء إجراءات التوقيع مع الجناح البلغاري الدولي مارين بيتكوف لمدة عامين ونصف العام، مع أفضلية التجديد موسمًا إضافيًّا.

ويبلغ بيتكوف من العمر 22 عامًا، ولم يمثِّل في مسيرته سوى ليفسكي صوفيا البلغاري الذي رحل عنه إلى التعاون.

وارتدى قميص منتخب بلاده في 22 مباراةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ.

وجاءت الصفقة الثالثة بنظام الإعارة، وانضم بموجبها المدافع قاسم لاجامي، صاحب الـ 29 عامًا، معارًا من القادسية إلى «سكري القصيم» حتى نهاية الموسم الجاري.

ولثلاثة مواسم ونصف الموسم، تعاقد التعاون مع الجناح الشاب سيف رجب، قادمًا من القادسية أيضًا.

ويتضمَّن العقد خيار التمديد مع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، موسمًا إضافيًّا، مثل كشيم القحطاني ومارين بيتكوف، الوافدين الجديدين.

في المقابل، أعار «أصفر بريدة» محمد العقل، الجناح البالغ من العمر 25 عامًا، إلى النجمة حتى نهاية الموسم الجاري، فيما باع عقد الأحمد إلى القادسية.

وانطلق الأحمد، صاحب الـ 26 عامًا، من الفئات السنية لنادي الهلال، ثم خاض تجربةً في إسبانيا، وبعدها عاد مجددًا إلى «الأزرق» الذي تركه يرحل مجانًا إلى الفيصلي صيف 2020، وبالصيغة نفسها، انتقل إلى التعاون يوليو 2023، وهي محطته الأخيرة قبل القادسية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المدافع في ثماني مبارياتٍ بقميص المنتخب السعودي، نصفها ضمن بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025».