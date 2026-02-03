بعد 88 مواجهة.. تعادل «الكلاسيكو» يوقف الرقم القياسي

توقَّف عدَّاد الرقم القياسي لإحراز أهدافٍ في مبارياتٍ متتاليةٍ ضمن دوري روشن السعودي، إثر تعادل فريق الهلال الأول لكرة القدم مع الأهلي، لحساب الجولة الـ 20 من الموسم الجاري.

وبعد 88 مباراةً متتاليةً، سجَّل فيها جميعًا، لم يتمكَّن الهلال، مساء الإثنين، من هزِّ الشباك على صعيد المسابقة.

وبدأ «الأزرق» هذه السلسلة القياسية في تاريخ دوري المحترفين بعد خسارته 0ـ2 من العدالة، 23 مايو 2023، ضمن الجولة الـ 28 من موسم 2022ـ2023.

وشمِلت السلسلة الجولتين الأخيرتين من ذلك الموسم، وجميع جولات الموسمين الماضي وقبل الماضي، بواقع 34 لكل موسمٍ، و18 جولةً من نسخة «روشن» الجارية.

وسيبقى الرقم القياسي صامدًا الموسم الجاري مع تبقي 15 جولةً، لن تسعف النصر لمساواته، أو كسره.

وأحرز الفريق الأصفر أهدافًا في 72 مباراةً متتاليةً، بدأت بعد الخسارة 0ـ3 من الهلال، 1 ديسمبر 2023، ضمن الجولة الـ 15 من الموسم قبل الماضي.

ولا تزال هذه السلسلة النصراوية مستمرةً، لكنْ حتى إذا شمِلت الجولات الـ 15 المتبقية فلن تُعادِل الرقم القياسي، وسيتطلَّب الأمر الانتظار إلى الجولتين الأولى والثانية لمحاولة مطابقته، ثم كسره.