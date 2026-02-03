ضمك والخلود.. موقعة الهروب من الخطر

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عن انتصاره الثالث أمام ضيفه الخلود في دوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولة الـ 20 على ملعبه في خميس مشيط.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين ثلاث مباريات، كسب أصحاب الأرض مواجهتين، وفاز الضيوف مرة واحدة، ولم يحضر التعادل في أي مناسبة.

ويسعى ضمك إلى تعويض خسارته الثقيلة الأخيرة من نيوم الجولة الماضية 0ـ3، على أن يبتعد عن مناطق الخطر وتقليص الفارق النقطي مع الخلود، الذي تعرض لنفس الخسارة من النصر وبالنتيجة ذاتها إلى نقطة واحدة في حال فوزه.

وتعرض ضمك للخسارة الأكبر في الدوري الموسم الجاري من التعاون 1ـ6، فيما تلقى الخلود الخسارة الأكبر له من القادسية 0ـ4.

ويحتل ضمك المركز الـ16 في سلم الترتيب برصيد 11 نقطة من انتصار و8 تعادلات و9 خسائر، فيما يأتي الخلود في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات و13 خسارة دون أن يسجل أي حالة تعادل.