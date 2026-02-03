التحدي 26 يجمع الاتفاق والتعاون

يتطلع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد أمام ضيفه التعاون في دوري روشن السعودي ضمن الجولة الـ 20 بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام الأهلي برباعية نظيفة.

والتقى الفريقان بدوري المحترفين 25 مرة، كسب الاتفاق 8 مباريات، بينما تغلب التعاون في 11 لقاء، وحضر التعادل في ست مواجهات .

ويتسلح الاتفاق بالإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، في المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض لاعب الوسط الإسباني لإصابة عضلية خلال مواجهة نيوم تسبَّبت في غيابه عن مباراتي الخلود والأهلي في الجولتين 18 و19 من منافسات الدوري.

في المقابل، يتواصل غياب السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، للمباراة الثانية على التوالي نظير معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وودع التعاون مدافعه الدولي وليد الأحمد، الذي انتقل إلى القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس بـ 38 نقطة قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب إيجو في الدمام.