أرقام القادسية تهدد الخليج

يبحث فريق الخليج الأول لكرة القدم عن التعويض أمام ضيفه القادسية، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين سبع مرات، كسب الخليج واحدة، وتغلب القادسية في ثلاث، وحضر التعادل في مثلها.

وتعرض الخليج لخسارة ثقيلة الجولة الماضية أمام الفيحاء 1ـ3، فيما خرج القادسية بالتعادل الإيجابي أمام الهلال المتصدر بهدفين لمثلهما وسط تسجيله أفضل نتائجه في الدوري.

ويحتل الخليج المرتبة الثامنة في سلم الدوري، مالكًا 25 نقطة من سبعة انتصارات، ومثلها هزائم، وأربعة تعادلات، فيما يملك القادسية 40 نقطة من 12 فوزًا، وأربعة تعادلات، وخسارتين.