بنزيما يصل إلى الرياض.. ويظهر أمام الأخدود

وصل المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديد، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ظهر الثلاثاء، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي في منصة "إكس".

وظهر النجم الفرنسي الدولي السابق بمقطع فيديو فور وصوله إلى الرياض قائلًا: "أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم؟ أنا سعيدٌ بوجودي هنا. للتو وصلت من جدة إلى الرياض. نراكم قريبًا إن شاء الله".

ويُنتظر أن يشارك المهاجم الفرنسي مع فريقه الجديد في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، ويظهر رسميًّا مع زملائه اللاعبين أمام الأخدود، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وكانت إدارة النادي العاصمي وقَّعت مع بنزيما حتى صيف 2027 في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد إنهاء علاقته التعاقدية بالاتحاد.

وكشف الهلال عن الصفقة، الإثنين، تزامنًا مع إعلان الاتحاد، عبر بيانٍ مقتضبٍ، إنهاء علاقته ببنزيما.

وأصبح بنزيما، البالغ من العمر 38 عامًا، خامس فرنسي في قائمة الهلال برفقة مواطنيه سايمون بوابري، لاعب الوسط المنضم للتو من نيوم، وثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمهاجم محمد قادر ميتي.

وبات سادس فرنسي يرتدي شعار الفريق العاصمي بعد المهاجم المعتزل بافيتيمبي جوميز، وثيو، وباتوييه، وميتي، وبوابري.

وقبل الهلال، لعب بنزيما لليون الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، والاتحاد.

ومثَّل ليون من 2004 إلى 2009، ثم انتقل إلى الريال، واستمر معه حتى صيف 2023 الذي شهد رحيله للاتحاد.

وبقميص الفريق الجدَّاوي، لعب 87 مباراةً، محليًّا وخارجيًّا، وسجَّل 57 هدفًا، وصنع 17 أخرى، وتُوِّج بثنائية دوري روشن السعودي، وكأس الملك الموسم الماضي.