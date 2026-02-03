كشيم يدعم التعاون أمام الاتفاق

يظهر كشيم القحطاني، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، رسميًّا مع فريقه الجديد، الثلاثاء، أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي على ملعب إيجو في الدمام، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ "الرياضية".

وكشف المصدر ذاته عن أن اللاعب الجديد وصل إلى معسكر الدمام في وقتٍ مبكرٍ من صباح الثلاثاء بعد أن استدعاه البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب الفريق القصيمي.

وكانت إدارة النادي وقَّعت مع القحطاني، القادم من نادي الزلفي، الإثنين، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع أفضلية التجديد موسمًا إضافيًّا.

وشارك اللاعب في 21 مباراةً مع الزلفي الموسم الجاري في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهدافٍ، وأسهم في صناعة مثلها.

ومثَّل القحطاني الهلال في الفئات السنية، ولعب بعدها مع أندية المجزل، ونجران، والقيصومة، والعدالة، والزلفي.