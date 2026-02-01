من هو إيلينيكينا لاعب الاتحاد الجديد؟

في قلب نيجيريا وتحديداً مدينة لاغوس ولد جورج إيلينيكينا لاعب نادي الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد عام 2006 قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا في سن الثانية حيث استقر في ضواحي باريس وبدأ ممارسة كرة القدم في نادي أنطوني سبورتس وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره.

لم يلبث الفتى النيجيري طويلا حتى رصده كشافو نادي أميان الذين انبهروا بقدراته البدنية والتهديفية ليوقع معهم عقداً في أكاديمية النادي، وفي يناير من عام 2023 دخل التاريخ كأصغر هداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بتسجيله هدفاً في مرمى بوردو وهو في سن السادسة عشرة و147 يوماً محطماً أرقاماً قياسية صمدت أعوام طويلة.

يشير إيلينيكينا في حواراته مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن والده هو الداعم الأول له وهو من وجهه نحو الالتزام الصارم بالتدريبات بينما يعتبر المدرب فيليب هينشبيرجر هو من منحه الثقة الكاملة في بداياته مع الفريق الأول لأميان، أما من حيث التأثر الفني فهو يصف النرويجي إيرلينج هالاند بأنه مرجعه الأساسي في التحركات داخل منطقة الجزاء حيث يحرص على مشاهدة فيديوهاته باستمرار لتحليل كيفية إنهاء الهجمات واستغلال المساحات، وقد لفتت هذه الموهبة أنظار نادي رويال أنتويرب البلجيكي الذي دفع مبلغاً قياسياً لضمه في صيف 2023 تحت إشراف المدير الفني مارك فان بوميل.

خلال تجربته في بلجيكا أكد اللاعب الشاب في تصريحات تلفزيونية لقناة "RTBF" أن الانتقال من فرنسا ساعده على النضج بشكل أسرع بعيداً عن عائلته مشيراً إلى أن هدفه التاريخي في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا كان لحظة تحول في مسيرته الاحترافية، وهو الهدف الذي جعله محط أنظار الأندية الكبرى في أوروبا قبل أن يظفر نادي موناكو بخدماته.

تتميز شخصية إيلينيكينا بالهدوء الشديد خارج الملعب حيث يفضل قضاء وقت فراغه في ألعاب الفيديو ومتابعة الدوريات العالمية ويُعرف عنه التزامه بنظام غذائي صارم يشرف عليه مختصون لضمان الحفاظ على كتلته العضلية وسرعته الانفجارية.

ويعد إيلينيكينا من اللاعبين الذين لم يحسموا هويتهم الدولية بشكل نهائي بعد رغم تمثيله لمنتخبات فرنسا للشباب إلا أن جذوره النيجرية تظل حاضرة في أحاديثه حول انتمائه العائلي ومع انتقاله للدوري السعودي يطوي اللاعب صفحة التكوين الأوروبي ليبدأ مرحلة إثبات الذات كأحد أبرز المهاجمين الصاعدين في الساحة الدولية.

تظهر السجلات الرقمية للمهاجم الشاب مساراً متطوراً حيث خاض مع أميان 17 مباراة سجل فيها هدفين، ثم انتقل إلى أنتويرب البلجيكي ليشارك في 50 مباراة محرزاً 14 هدفاً مع تمريرة حاسمة واحدة بمعدل تهديفي يصل لـ هدف كل 150 دقيقة.

وفي تجربته مع موناكو لعب 16 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر ليصل إجمالي مسيرته الاحترافية إلى 83 مباراة برصيد 18 هدفاً.

وبمقارنة أرقامه مع المهاجمين الحاليين في نادي الاتحاد يبرز إيلينيكينا كخيار هجومي يمتاز بالفاعلية في الكرات الرأسية والإنهاء بالقدمين حيث سجل 11 هدفاً بالقدم اليسرى و4 باليمنى و3 أهداف بالرأس، مما يمنحه تنوعاً هجومياً يعزز من القوة الضاربة للفريق في المنافسات المحلية والقارية.