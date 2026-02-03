فنربخشة: أرفقنا كافة مستندات كانتي والنصيري.. والاتحاد عطّل الصفقة

أعلن نادي فنربخشة، الثلاثاء، تعطُّل صفقة انتقال الثنائي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى النادي التركي، والمغربي يوسف النصيري إلى النادي السعودي.

ونشر فنربخشة عبر حسابه في منصة "إكس" بيانًا، جاء فيه: «لقد تم تنفيذ عملية انتقال نجولو كانتي إلينا، ويوسف النصيري إلى نادي الاتحاد بدقةٍ متناهيةٍ من قبل نادينا في جميع الجوانب، كما هو مخطَّطٌ لها».

وأضاف البيان: «وتماشيًا مع طلبات فريقنا الفني، تم التوصُّل إلى اتفاقياتٍ مع اللاعبَين، وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة للاعب المراد نقله، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وقد أوفى نادينا بجميع التزاماته على أكمل وجهٍ، وفي الوقت المحدد، كما تم تحميل المستندات المتعلقة بتسجيل الانتقال إلى النظام بشكلٍ صحيحٍ وكاملٍ خلال الفترة المحددة».

وتابع: «ونظرًا لإدخال النادي المنافس معلومات نظام إدارة الانتقالات TMS بشكلٍ خاطئ، لم يتسنَّ إتمام الصفقتين خلال فترة التسجيل، بغض النظر عن نادينا، وعليه، طلبنا تمديدًا للمهلة، وأجرينا المناقشات اللازمة مع فيفا، واتخذنا كافة الخطوات لحل المشكلة، ومع ذلك، لم يُتم النادي المنافس الصفقتين دون تقديم أي مبرِّرٍ لنا».

وفي ختام بيانه، أكد النادي التركي أنه نتيجةً لهذه التطورات، لم يكن من الممكن إتمام عملية الانتقال، مقدِّمًا اعتذاره إلى جماهيره.