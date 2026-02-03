ضمك يوقع مع أوكيتا.. وإيفانجليستا يبعده عن الخلود

فضَّل البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، منح الكونغولي جوناثان أوكيتا، الوافد الجديد من بودرامسبور التركي بنظام الإعارة، راحة بعد وصوله خميس مشيط، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ المدرب البرتغالي قرَّر عدم إشراك اللاعب الجديد مع زملائه في مباراة الثلاثاء أمام الخلود ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وأعلنت إدارة النادي الجنوبي، الثلاثاء، تعاقدها مع الكونغولي رسميًّا عبر حسابه في منصة «إكس».

ولعب المهاجم الكونغولي الموسم الجاري مع فريقه التركي 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.