النصر والحمدان ينتظران موافقة اتحاد القدم

رفعت إدارة نادي النصر، الإثنين، الأوراق الخاصة بتسجيل الدولي عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم القادم من الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى الاتحاد السعودي للعبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إدارة النادي العاصمي تنتظر اعتماد تسجيل الحمدان رسميًّا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل المشاركة مع الفريق الأصفر في مباراة الاتحاد، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وكانت إدارة النادي العاصي أعلنت تعاقدها مع الحمدان، الإثنين، عبر حسابه بمنصة «إكس».

وأشارت «الرياضية»، عبر حساب «عاجل الرياضية» في منصة «إكس»، إلى أنَّ النصر وقَّع مع الحمدان عقدًا يمتد أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 12 مليون ريال للعام الواحد.

ولعب الحمدان مع الهلال الموسم الجاري 15 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها هدفًا ولم يصنع أي هدف.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادل وثلاث خسائر.