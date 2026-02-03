مدرب نيوكاسل يؤكد بقاء تونالي

أكد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ الإيطالي ساندرو تونالي سعيد للغاية في الفريق، بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى أرسنال.

وظهر تقرير في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، الإثنين، يشير إلى أنَّ متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كان يبحث إمكانية التعاقد مع تونالي، غير أنَّ نيوكاسل نفى أن اللاعب معروض للبيع، مؤكدًا أنَّه لم يكن هناك أي تواصل جرى في الفترة الأخيرة.

وتحدث هاو مع تونالي، الإثنين، حيث قال إنَّ اللاعب يركز تمامًا على الحاضر واللعب مع فريقه، بينما يستعد الفريق للدفاع عن لقب كأس الرابطة، حينما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

أضاف هاو، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية: «لقد كان تركيزه منصبًا فقط على مباراة مانشستر سيتي ومحاولة الفوز بها، لذا لا توجد أي مشكلة مع ساندرو نفسه».

وشدَّد هاو في نهاية تصريحاته: «لا يسعني إلا الحديث عن ساندرو كشخص ولاعب، وعن حالته الذهنية الآن. بعد مناقشة الأمور معه أمس، تأكدت من أنه بخير تماما».