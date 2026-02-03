برشلونة ينوي استضافة نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، رسميًّا نيته عن المشاركة، بالتعاون مع مجلس مدينة برشلونة وحكومة إقليم كاتالونيا، في مرحلة الترشح الأولية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.

وقدَّم النادي مقترحًا بأن تكون مدينة برشلونة مضيفة محتملة وملعب سبوتيفاي كامب نو كملعب مقترح لتنظيم النهائي، وذلك رهن بالحصول على الشهادات والموافقات اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وبدعم من الاتحاد الإسباني.

وذكر برشلونة، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «يشكل هذا الإجراء جزءًا من مرحلة أولية من التحليل والتقييم، وقدَّم النادي والجهات المعنية الوثائق الأولية المطلوبة بهدف دفع الإجراءات قدمًا، وتمكين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من تقييم مدى ملاءمة ملف الترشح، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة».

وأكد البيان: «من المقرر تقديم الملف النهائي للترشح بشكل رسمي وتسليم الملف المتكامل، الذي يشمل جميع الوثائق المطلوبة للنظر في استضافة المباراة النهائية، مطلع يونيو المقبل».