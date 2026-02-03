زاهر لـ«الرياضية»: فخور بقرار حجب اللعبة

نجح مسلسل «لعبة وقلبت جد»، المعروض حاليًّا في تحويل قضية مخاطر الألعاب الإلكترونية من شاشات التلفزيون إلى طاولة القرارات، الذي تسبَّب بصدور قرار رسمي بحجب لعبة «روبلوكس» في مصر.

وبدأت الأزمة بعد تسليط المسلسل الضوء على التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية للعبة «روبلوكس» على الأطفال، وأثار العمل جدلًا واسعًا.

وفي جلسة رسمية، أعلن عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صدور قرار بحجب اللعبة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أنَّ الخطوة تهدف إلى الحد من المخاطر السلوكية التي تهدد الأطفال.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنَّ تنفيذ الحجب يواجه تحديات تقنية، خاصة مع لجوء بعض الأطفال لاستخدام شبكات VPN للتحايل على القرار.

وعبَّر الفنان المصري أحمد زاهر، بطل العمل، عن سعادته بهذا القرار الذي طالب به مسلسله المعروض حاليًّا «لعبة وقلبت جد» قائلًا لـ«الرياضية»: «تجربة مسلسل لعبة وقلبت جد جعلني أكثر وعيًا بمخاطر بعض المحتويات الرقمية التي يتعرض لها الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فعندما قرأت سيناريو العمل سألت بناتي عن تلك اللعبة وأوقفتها على الفور وجلست أفكر أنني على الرغم من قربي من بناتي، إلا أنني لم أكن مهتمًا بمعرفة الألعاب التي يلعبنها، على الرغم من اهتمامي بكل تفاصيل حياتهن وأن هذا الغياب يشاركني فيه عدد كبير من الآباء، معتقدين أن أولادنا بالمنزل في أمان، لكن يغفل عدد كبير منّا عن عزلتهم مع تلك الألعاب التي تقحم في الكثير من المشكلات الإنسانية، لذلك فكرة تقنين استخدام السوشال ميديا للأطفال في عمر صغير أمر بالغ الأهمية، فهناك الكثير من الأمور المخيفة التي اكتشفتها خلال بحثي حول ذلك الموضوع، فشكرًا للجهات المعنية على اتخاذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ خطوات إيجابية نحوه لحماية أطفالنا».

وتدور أحداث مسلسل «لعبة وقلبت بجد» حول قصة الزوجين «شريف وشروق» ومعاناتهما مع إدمان أطفالهما الهواتف الذكية، وكيف تحوَّلت المتعة الرقمية إلى تهديد يفكك الروابط الأسرية.

ويشارك في بطولته أحمد زاهر ورحمة أحمد ومنى زاهر وعمر الشناوي، وحجاج عبد العظيم، وتأليف علاء حسن وهبة رجب وهدير شريف، وإخراج حاتم متولي، وإنتاج الشركة المتحدة.