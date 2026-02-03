الرياض تحتضن معرض أناقة الرجل

افتتح عبد الله العبيكان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات 2026، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تزامنًا مع فعاليات أسبوع أناقة الرجل بحضور نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المستلزمات الرجالية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.

ويُعد المعرض أكبر منصة متخصصة في قطاع الأقمشة والإكسسوارات الرجالية في السعودية تجمع تحت سقفها العديد من البراندات المتخصصة التي تستعرض أحدث الابتكارات في عالم الأقمشة والتصاميم والمنتجات المرتبطة بأناقة الرجل السعودي.

وأوضح مقرن النشمي، المشرف العام على المعرض، أنَّ النسخة الخامسة تسلط الضوء على تطور صناعة المستلزمات الرجالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز حضور الهوية الثقافية للزي السعودي في الأسواق المحلية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية في دعم الصناعات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة.

ويشهد المعرض العام الجاري إطلاق ورش عمل متخصصة تجرى للمرة الأولى ضمن معرض مخصص للرجل في السعودية وتشمل مسارات موجهة لأفراد المجتمع والشباب ومسارات أخرى احترافية تستهدف رجال الأعمال ورواد قطاع التجزئة.

يذكر أنَّ المعرض يستمر لعدة أيام ويتضمن تجارب تفاعلية وعروضًا مباشرة وفرص شراكات تجارية بما يعزز مكانة السعودية مركزًا إقليميًّا لصناعة وتجارة المستلزمات الرجالية.