فايق وراكان يمثلان السعودية في الأولمبياد الشتوي

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الثلاثاء، مشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو ـ كورتينا 2026، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير 2026.

وبيَّنت اللجنة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أنَّ هذه المشاركة تأتي امتدادًا للجهود المستمرة بفضل دعم القيادة الحكيمة الذي أسهم في دعم وتمكين الرياضيين السعوديين في مختلف الألعاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك بأفضل المستويات العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء الفني ورفع مستوى التنافسية بمتابعة ودعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

ويمثل فريق السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو ـ كورتينا 2026 عدد من الرياضيين في رياضتي التزلج الألبي والتزلج الريفي «كروس كانتري»، حيث يشارك فايق عابدي في منافسات التزلج الألبي «Alpine Skiing»، وراكان علي رضا في منافسات التزلج الريفي «Cross Country».

وأكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية حرصها على تطوير الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لهم للمشاركة المشرفة، بما يعكس صورة السعودية وقيمها الرياضية، ويعزز حضورها في الساحة الأولمبية الشتوية.