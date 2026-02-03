بالقاتل.. أبها يكسب العروبة.. ويعزز الصدارة

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم، الثلاثاء، فوزًا مهمًا أمام مضيفه العروبة بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ووسط حشد جماهيري كبير، تابع المباراة على ملعب نادي العروبة في الجوف، دخل أبها المباراة متصدرًا جدول الترتيب بغرض المحافظة على فارق الـ 11 نقطة، التي تفصله عن العلا، لكن صاحب الضيافة عكس التوقعات مبكرًا، إذ افتتح التسجيل عند الدقيقة 23 بواسطة أيمن الحجيلي، لاعب الوسط، الذي استفاد من كرة مقطوعة في منتصف الملعب وصلته داخل منطقة الجزاء بعد عدة تمريرات ليجد نفسه في مواجهة المرمى فيضعها بكل سهولة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح أبها في قلب الأمور عندما سجل التعادل بتوقيع ناصر الدعجاني، لاعب الوسط، «63»، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يخطف النقاط الثلاث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاء سددها الجناح الهولندي سيلا سو.

وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد العروبة في المركز الرابع بـ 40.