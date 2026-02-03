بيتروس يغادر الأخدود.. والسالم يرحل إلى الخليج

استغنى نادي الأخدود عن البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وثلاثةٍ من زملائه، بينهم المدافع علي السالم، الذي أعلن الخليج، الثلاثاء، التعاقد معه.

وعبر حسابه في منصة «إكس»، ودَّع الخليج بيتروس والسالم، إلى جانب المهاجم السلوفيني بلاج كرامر، وعبد الله آل عجيان، رأس الحربة الشاب.

وانضمّ آل عجيان إلى الخلود، يناير الماضي، دون إعلان رسمي من الأخدود آنذاك.

ولم يُشارك اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، مع فريق الأخدود الأول في أي مباراةٍ، واكتفى بالجلوس احتياطيًّا مرَّةً واحدةً أمام الخلود، ناديه الجديد، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

ودون تحديد وجهته المقبلة، غادر بيتروس الفريق الجنوبي الذي انضمّ إليه صيف 2024 قادمًا من نيوم.

وخلال تجربته مع الفريق، لعب البرازيلي 44 مباراةً، بينها 18 في الموسم الجاري، وصنع هدفًا واحدًا خلال النسخة الماضية من «روشن».

وكان بيتروس أعلن، عبر حسابه الشخصي في «إكس»، قبل أيام انتهاء علاقته بالنادي.

أمَّا كرامر، فقرَّر الأخدود إنهاء إعارته، التي كانت ممتدةً في الأصل إلى نهاية الموسم الجاري، وأعاده إلى قونية سبور التركي.

وبقميص الأخدود، لعب كرامر 15 مباراةً، وسجل هدفًا واحدًا في الدوري أمام التعاون.

وأنهى النادي إعارةً أخرى قبل أوانها، متخليًا عن المدافع علي السالم، الذي سيُكمل الموسم برفقة الخليج.

وكان الأخدود ضمَّ السالم، أغسطس الماضي، بصيغة الإعارة من الوحدة حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه اكتفى بنحو خمسة أشهرٍ فقط، وفسخ العلاقة التعاقدية معه.

وفي الوقت ذاته، أعلن نادي الخليج، عبر «إكس»، ضم السالم معارًا من الوحدة حتى نهاية الموسم.

ومثلما استغنى الأخدود عن أربعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضم عددًا مماثلًا، بدايةً من الجناح النرويجي توكماك نجوين، ثم الكاميروني يفان نيو، لاعب الوسط، ومعاذ فقيهي، الظهير الأيسر، وأخيرًا المهاجم خالد اللزام.

وانضم نجوين واللزام إلى الفريق بعقدٍ نهائي، بينما انتقل فقيهي ونيو معارين من الاتحاد وخيتافي الإسباني على الترتيب.

ويحتل الأخدود المركز الـ 17 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد عشر نقاطٍ.