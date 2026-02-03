المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تستقبل حمد بن عبد العزيز آل ثاني

زار الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني، المستشار في المؤسسة القطرية للإعلام، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بمقرها في الرياض، الثلاثاء، يرافقه عددٌ من القيادات بالمؤسسات الإعلامية في دولة قطر .

وكان في استقباله جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وعددٌ من القيادات التنفيذية بالمجموعة.

وشملت الزيارة جولةً على عددٍ من منصات المجموعة، واطَّلع الوفد على مكتب صحيفة الشرق الأوسط، كما زار مكتب مانجا العربية، واستمع إلى شرحٍ حول طبيعة أعمالها ومنتجاتها وإسهاماتها في صناعة المحتوى الإبداعي.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون الإعلامي والابتكار الرقمي، كما اطلع الضيوف على أبرز التطورات التي تشهدها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في إطار خططها الاستراتيجية، وتطوير المحتوى بما يشمل تحديث المنصات الإعلامية، وتعزيز إنتاج المحتوى، وتبني أحدث التقنيات في مجال صناعة المحتوى.

وأكد الطرفان خلال الزيارة على حرصهما على تعزيز العلاقات الإعلامية وتطويرها لما يخدم المشهد الإعلامي والمهني في المنطقة.