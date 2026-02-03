الخلود يضم صاعد الهلال

استطاع نادي الخلود الحصول على توقيع راكان بن جمعان، لاعب الوسط، قادمًا من الفئات السنية للهلال، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

وانتهت فترة الانتقالات المخصصة لأندية روشن رسميًا في الـ 12:00 من مساء الإثنين، فيما أعلن الخلود عن الصفقة الثلاثاء، بعدما أنهاها سلفًا.

وتدرج راكان في الفئات السنية لنادي الهلال وكان يمثل فئة تحت 21 عامًا خلال الموسم الجاري.

وعبر حسابه في منصة «إكس» كتب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا تدوينة تقول: «سعيد وفخور جدًا بالانضمام لنادي الخلود، وأشكر إدارة النادي وجهازه الفني على رغبتهم الكبيرة وحرصهم على التوقيع، وبإذن الله أكون جزءًا من المساهمين في تحقيق الأهداف المحددة».

وأصبح راكان بن جمعان سادس لاعب ينضم للخلود عبر النافذة الشتوية بعد الإسباني إيكر كورتاجارينا، والإنجليزي آدم بيري، ثنائي الوسط، وراشد عناد، الظهير الأيسر، والمدافع الليتواني إدجاراس أوتكوس، والمهاجم عبد الله آل عجيان.

ويحتل الخلود المركز الـ 14 في دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة.