رونالدو زعلان.. العاصفة التي تسبق الهدوء

لا خلاف معرفي كون البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم الأشهر، على وجه الكرة الأرضية بمحاذاة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي..

الفارق أن وريث المجد المارادوني اختار الدوري الأمريكي، الذي يراه المنتمون لعوالم اللعبة الصاخبة المحطة الأخيرة قبل لحظات الوداع.. دوري لا أحد يتابعه ولا أحد يعرف تفاصيله الصغيرة والكبيرة.. بعكس رونالدو الذي جاء لمسابقة كروية كانت مكتظة بالحماسة والمتابعين على المستويين القاري والإقليمي..

رونالدو منذ وصوله إلى النصر قبل مواسم ثلاثة وهو حكاية بنهايات مفتوحة على كل الاحتمالات.. أهدافه وحضوره وغيابه ورقصاته.. أصبح زاوية تلاحقها الأضواء في كل القضايا الكروية السعودية.. لاعب يجتذب الصدى أينما حل.. هذا نتاج تاريخ طويل من الإنجاز والتحدي والمواقف الكبيرة واللحظات الخالدة في أذهان عشاق المنافسات في مختلف ردهات هذا العالم..

منذ أيام قلائل ورونالدو مثار أنباء متواترة.. غاب عن قيادة فريقه أمام الرياض الإثنين.. قالوا بأن هذا الغياب احتجاج على ما يحدث من تطورات تعاقدية قبل إغلاق الفترة الشتوية..

قالوا بأنه كان متفقًا مع سعود عبد الحميد على العودة للدوري السعودي بشعار النصر، لكنه اصطدم بتحركات في الضفة الأخرى لعودة عبد الحميد الناشط في الدوري الفرنسي مجددًا إلى معاقل الهلاليين.. قالوا إنه متكاتف مع ابن جلدته المدرب السبعيني جيسوس الذي ربما عبر عن غضبه هو الآخر بالغياب الأول عن المؤتمرات الصحافية بعد مباراة الرياض.. قالوا إنه يفكر مليًا بدفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو ليترك النصر يواجه العاصفة وحيدًا..

قالوا إنه في وضع معنوي محبط، خاصةً في ظل التدعيم الهائل، الذي وجده منافس فريقه التقليدي الهلال، انتهت بعدة صفقات كان على رأسها ضم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من العرين الاتحادي.. قالوا إنه ربما يدخل جديًا وسط تحالف نصراوي كبير للاستحواذ على النادي الأصفر عقب تحركات سريعة يقودها إبراهيم المهيدب، الرئيس السابق، لجمع عدة شخصيات نصراوية مقتدرة لشراء النادي الذي يعد طرفًا ثابتًا في سجالات الكرة السعودية وبطولاتها..

قالوا إن رونالدو لن يلعب أمام الاتحاد، الجمعة، كما فعل أمام الرياض، لأن رياح الغضب لا يزال هزيزها يتردد في الأفق النصراوي المفتوح طوال التاريخ على أحداث متشابهة من الجدلية التي لا يبدو لها منتهى.

رونالدو فصل جديد في هذا التاريخ.. مهما قالوا سيظل ما حدث للنصر مع رونالدو مجرد صوت يغرد داخل السرب..

تغريد نشاز.. لكنه معتاد..!!