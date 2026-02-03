80 لاعبا تحت مِجهّر الأخضر استعدادا للمونديال

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سير تنفيذ خطته الشاملة لإعداد للمنتخب الأول لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وترتكز خطة اتحاد الكرة المعتمدة مسبقًا على التكامل مع الأندية، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتحليل العلمي للبيانات، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاق العالمي.

وطبقًا لحساب المنتخب السعودي على منصة «إكس» شهدت المرحلة الأولى من البرنامج مخاطبة الأندية رسميًا وإشعارها بخطة الإعداد المعتمدة، إلى جانب تحديد قائمة أولية تضم 80 لاعبًا من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، يتم التركيز عليهم ضمن منظومة متابعة متكاملة تشمل الجوانب الفنية، والبدنية، والطبية. ويخضعون لنظام متابعة متكامل يربط بين الأجهزة الفنية والطبية للمنتخب ونظيرتها في الأندية.

وتسعى إدارة المنتخب إلى استثمار فترة التوقف الدولي خلال مارس المقبل لمتابعة منتخبات مجموعة الأخضر في كأس العالم، ضمن إطار التحليل الفني والاستشرافي للمنافسين.

ومن المقرر أن يدخل الأخضر خلال فترة أيام الفيفا في مارس معسكرًا إعداديًا في قطر خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس، يتخلله مواجهتان أمام منتخبي مصر وصربيا، ضمن برنامج فني يهدف إلى اختبار الجاهزية وتقييم الخيارات التكتيكية في إطار التحضير للمونديال.