بنكهة برازيلية.. العلا يخطف نقاط العربي

ألحق فريق العلا الأول لكرة القدم الخسارة السادسة تواليًا بالعربي بالتغلب عليه، الثلاثاء، 2ـ1 لحساب الجولة الـ 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في مباراةٍ، وقَّع فيها مهاجمه البرازيلي ميشيل ديلجادو على أول أهدافه بعد انضمامه في الانتقالات الشتوية قادمًا من فلامنجو.

وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، اقتسم الفريقان نتيجة الشوط الأول الذي جاء متكافئًا من حيث الفرص والأداء دون أن يسفر عن أهدافٍ.

وفي الشوط الثاني، نشط الفريقان في محاولاتهما لزيارة الشباك، فكان السبق للعلا بواسطة ميشيل، النجم السابق للهلال، في الدقيقة 62، بعد أربع دقائق من دخوله بديلًا في المباراة الأولى، حيث وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، ليحوِّلها بقدمه داخل المرمى وسطَ زحمةٍ من المدافعين، لكنَّ العربي نجح في إدراك التعادل عبر الإثيوبي جاتوش بانوم، لاعب الوسط، من كرةٍ رأسيةٍ مستفيدًا من ركلةٍ ركنيةٍ عند الدقيقة 88.

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، فاجأ البرازيلي دانيلو باربوسا، لاعب الوسط، دفاع العربي برأسيةٍ محكمةٍ، اخترقت الشباك «90+7» بعد ركلةٍ ركنيةٍ، مانحًا فريقه ثلاث نقاطٍ ثمينة، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا بـ 40 نقطةً قبل مواجهة الدرعية «40» وضيفه الوحدة، الأربعاء.

وبخسارته الـ 13 منذ انطلاق المنافسة، تعقَّد موقف العربي، الذي تجمَّد عند 13 نقطةً في المركز الـ 16 المؤدي إلى الهبوط.