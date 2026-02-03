جوارديولا: الأموال لا تجلب البطولات

سخر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مِمَّن ينتقدون كمية الأموال التي أنفقها ناديه في الانتقالات، عادًا أنهم لا يحتلون مركزًا متأخرًا في هذا الجانب مقارنة بمنافسيه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأنفق سيتي 95 مليون يورو في صفقتين شتويتين، الأولى بـ 23 مليونًا مقابل الإنجليزي الدولي مارك جيهي، قلب الدفاع، من كريستال بالاس، والثانية بـ 72 مليونًا دفعت في المهاجم الغاني الدولي أنطوان سيمينيو من بورنموث، ليرفع إجمالي مصروفاته إلى 301.80 مليون في فترتي الانتقالات.

وقال جوارديولا بعد يوم من إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية في مؤتمر صحافي قبل إياب نصف نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل، الأربعاء: «أنا حزين قليلًا ومنزعج لأننا في ما يخص صافي الإنفاق خلال الأعوام الخمسة الماضية نحتل المركز السابع في إنجلترا».. واستطردا ساخرًا: «أريد أن أكون في المركز الأول! لا أفهم لماذا لا ينفق النادي مزيدًا من المال؟!».

وجاء رد جوارديولا على سؤال لصحافي تحدّث عن «إجماع» يرى أن مانشستر سيتي حقق ربما أفضل ميركاتو بين جميع أندية الدوري الممتاز هذا الشتاء، مع وصول الإنجليزي مارك جيهي، قلب الدفاع، والمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو.

وخلال عقد أمضاه مع مانشستر، توج جوارديولا بلقب الدوري الممتاز ست مرات «2018 و2019، ثم من 2021 إلى 2024»، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة أربع مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية 2023. ومنذ 2008، أبرم النادي صفقات هائلة خلال 20 عامًا.

وأضاف جوارديولا: «فزنا في الماضي لأننا أنفقنا كثيرًا، لذا يجب أن تفوز ستة فرق اليوم بالدوري الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس إنجلترا، لأنها أنفقت أكثر منا خلال الأعوام الخمسة الماضية»، مشيرًا إلى أنه يستند إلى «حقائق» وليس إلى «آراء».

وختم قائلًا: «أتمنى حظًا سعيدًا للفرق الستة التي تتقدم علينا في صافي الإنفاق خلال الأعوام الخمسة الماضية».

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز بعد 24 مرحلة، وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والدور الرابع بكأس إنجلترا، ونصف نهائي كأس الرابطة، التي يخوض فيها إياب نصف النهائي، الأربعاء، ضد نيوكاسل «فاز ذهابًا 2ـ0 خارج ملعبه».