التعادل الأول يضاعف معاناة ضمك والخلود

تضاعفت معاناة فريق ضمك الأول لكرة القدم وضيفه الخلود بعد أن سيطر التعادل السلبي على مباراتهما التي جرت على ملعب الأول في خميس مشيط، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

والتعادل هو الأول بين الفريقين في تاريخ مواجهتهما في دوري المحترفين بعد انتصارين لضمك مقابل فوز وحيد للخلود في ثلاث مباريات سابقة.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال مجريات الشوط الأول من دون أن يتمكنا من هز الشباك، ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني الذي خيم عليه التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة، رفع بها ضمك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ15، والخلود إلى 16 نقطة في المركز الـ14.