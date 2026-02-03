إيفانجليستا: لم نستغل الفرص.. باكنجهام: تأثرنا بإصابة صولان

تحسر البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، على إهدار لاعبيه العديد من الفرص خلال مواجهة الخلود التي انتهت بالتعادل السلبي، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، قال مدرب ضمك: «المباراة كانت تنافسية وصعبة، ولم يكن هناك تفوق واضح في الشوط، لكننا كنا الطرف الأفضل وفرضنا سيطرتنا على مجريات الشوط الثاني، ومع الأسف لم ننجح في ترجمة الفرص».

في المقابل، أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود، أن خروج لاعبه رمزي صولان بداعي الإصابة كان له تأثير واضح على أداء الفريق في الشوط الأول.

وأضاف المدرب الإنجليزي: «سنحت لنا العديد من الفرص ولكننا لم نوفق في استغلالها».

وأثنى ديس باكنجهام على أداء الأرجنتيني خوان كوزاني حارس المرمى، موضحًا أنه قدم أداءً مميزًا حافظ به على نظافة شباكه.