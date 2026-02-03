بوابري يتسلم قميص جحفلي.. وبنزيما يستحدث رقما هلاليا

يُعيد الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط المنضم حديثًا لفريق الهلال الأول لكرة القدم، القميص رقم 70 إلى خارطة «الأزرق»، بعد عامين من احتجابه برحيل المدافع محمد جحفلي عن النادي العاصمي.

ووثق حساب الهلال الرسمي في «إكس»، الثلاثاء، تسلم بوابري القميص 70، عبر لقاء مع الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يحمل هذا الرقم في الهلال سوى جحفلي الذي مثّل الفريق من 2015 وحتى 2024.

وظهر المدافع بهذا الرقم مع الفيصلي، فريقه الأول، وظل محافظًا عليه طوال محطاته التالية.

وانتقل جحفلي من الهلال إلى الخلود صيف العام قبل الماضي بعد لعبه للفريق 9 مواسم متتالية.

وبعد موسم واحد برفقة الفريق القصيمي، عاد إلى الفيصلي، نادي بداياته، في صيف 2025 ويمثله حاليًا في دوري يلو.

وتعاقد «الأزرق» مع بوابري قادمًا من نيوم الذي دافع عن ألوانه منذ بداية الموسم الجاري.

وتزامنًا مع انتقاله للهلال، وقّع النادي العاصمي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انتهاء علاقته التعاقدية بالاتحاد.

ونشر حساب الهلال عدة صور لبنزيما مع رئيس النادي تُظهر تسلمه القميص 90.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» لم يسبق لأي لاعب الظهور بهذا الرقم مع الهلال.

كذلك، لم يسبق لبنزيما أو بوابري حمل الرقمين المخصصين لهما في فريقهما الجديد.

وظهر المهاجم العالمي من قبل بالأرقام 9 و10 و11 و18 و19 و20 و44، فيما ركض بوابري سابقًا بالأرقام 6 و8 و9 و11 و13 و14 و15 و17 و20 و22 و33 و42 و45.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر، بعد 19 جولة.