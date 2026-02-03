الغليميش ينتقل من الشباب إلى نيوم

أعلن نادي نيوم، الثلاثاء، تعاقده مع نواف الغليميش، الظهير الأيمن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من الشباب، دون الكشف عن مدة العقد.

ويأتي ضم اللاعب، البالغ 20 عامًا، إلى صفوف نيوم تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، 30 يناير الماضي، حينما نقلت عن مصادرَ خاصَّةٍ، أن إدارة نادي الشباب وافقت على رحيل الغليميش إلى نيوم عبر نافذة الانتقالات الشتوية، مبينةً أن إدارتَي الناديين، توصَّلتا إلى اتفاقٍ، يقضي بتنازل النادي العاصمي عمَّا تبقَّى من عقد الغليميش، الذي يمتدُّ إلى نهاية الموسم الجاري، مضيفةً أن إدارة نيوم تحرَّكت للتوقيع مع الظهير بتوصيةٍ من الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، بعد مراقبته اللاعب في مبارياتٍ عدة، خاضها برفقة «الليوث» والمنتخب السعودي للشباب.

وبدأ الغليميش مسيرته من الفئات السنية بنادي الشباب وصولًا إلى الفريق الأول عام 2024، وارتدى قميص «الليوث» في 19 لقاءً، بينها ثماني مواجهاتٍ في الموسم الجاري، بواقع ستٍّ ضمن منافسات دوري روشن السعودي، واثنتين لحساب كأس الملك.