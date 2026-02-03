ليف جولف.. 20 دولة وعروض موسيقية

تنطلق منافسات بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض 2026، في نادي الرياض للجولف، الأربعاء، التي تمثل محطة افتتاح الموسم الجديد لسلسلة «LIV Golf»، وتنظم حتى 7 فبراير الجاري في أجواء ليلية كاملة تحت الأضواء الكاشفة، بمشاركة لاعبين من 20 دولة.

ومن ناحيته أكد الإسباني جون رام، قائد فريق Legion XIII، خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، جاهزية فريقه لبدء الموسم الجديد، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي في نظام المنافسة الممتد لـ72 حفرة. فيما عبّر الإيرلندي الشاب توم ماكيبين عن ارتياحه للعودة إلى الرياض، مستذكرًا مشاركته السابقة وتجربته في اللعب الليلي.

ويسجل الكوري آن بيونج هون ظهوره الأول في سلسلة LIV Golf قائدًا لفريق Korean Golf Club، موضحًا أن خوض المنافسة أمام الجماهير السعودية يمثل تجربة مختلفة، خاصة تحت نظام الإضاءة الليلية.

وفي المقابل، يدخل البولندي أدريان ميرونك البطولة بصفته حامل لقب الفردي، بعد تتويجه في نسخة العام الماضي مع فريق Cleeks GC.

وأكد ميرونك أن تجربة اللعب الليلي في الرياض كانت نقطة مهمة في مسيرته، فيما شدد الفرنسي فيكتور بيريز على أن وجود بطل النسخة الماضية يمنح الفريق دفعة إضافية في بداية الموسم.

وتشهد البطولة فعاليات جماهيرية مصاحبة، تشمل عروضًا موسيقية ومنطقة تفاعلية، مع دخول مجاني للأطفال دون 12 عامًا «طفل واحد لكل مرافق يحمل تذكرة».